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Выручка Mail.ru Group в первом квартале достигла 28,29 млрд рублей

Экономика
Выручка Mail.ru Group в первом квартале достигла 28,29 млрд рублей
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 1 мая. Российская технологическая компания представила отчет по МСФО за первый квартал текущего года, результаты группы оказались в рамках ожиданий.

Совокупная выручка Mail.ru Group с января по март выросла на 27,4% относительно результатов годом ранее и составила 28,29 млрд рублей, следует из неаудированной отчетности компании по МСФО. Чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний снизилась на 7% в годовом выражении — до 1,9 млрд рублей.

Выручка от рекламы увеличилась до 0,47 млрд рублей, что на 22% больше, чем годом ранее. Выручка сегмента массовых многопользовательских онлайн-игр возросла до 9,4 млрд рублей, что на 34,3% превысило прошлогодний результат. В то же время выручка от пользовательских платежей внутри социальных сервисов составила 4,47 млрд рублей, показав снижение на 3,6%.

Рекордную сумму может выделить «Газпром» на дивиденды по итогам года. Правлением было поддержано предложение выплатить на ценную бумагу 12,55 рубля, сообщалось ранее.

mail.ru выручка финансовая отчетность
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Все новости / Экономика / Выручка Mail.ru Group в первом квартале достигла 28,29 млрд рублей
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