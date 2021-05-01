Выручка Mail.ru Group в первом квартале достигла 28,29 млрд рублей

Москва, 1 мая. Российская технологическая компания представила отчет по МСФО за первый квартал текущего года, результаты группы оказались в рамках ожиданий.

Совокупная выручка Mail.ru Group с января по март выросла на 27,4% относительно результатов годом ранее и составила 28,29 млрд рублей, следует из неаудированной отчетности компании по МСФО. Чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний снизилась на 7% в годовом выражении — до 1,9 млрд рублей.

Выручка от рекламы увеличилась до 0,47 млрд рублей, что на 22% больше, чем годом ранее. Выручка сегмента массовых многопользовательских онлайн-игр возросла до 9,4 млрд рублей, что на 34,3% превысило прошлогодний результат. В то же время выручка от пользовательских платежей внутри социальных сервисов составила 4,47 млрд рублей, показав снижение на 3,6%.

Рекордную сумму может выделить «Газпром» на дивиденды по итогам года. Правлением было поддержано предложение выплатить на ценную бумагу 12,55 рубля, сообщалось ранее.