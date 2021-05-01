Курс рубля по итогам мая может ослабеть до 77 единиц за доллар

Москва, 1 мая. Российская валюта находится под давлением ряда факторов, включая снижение аппетита к риску и обострение санкционной риторики. В дальнейшем рубль может ослабеть, отмечают эксперты.

С середины апреля курс российской валюты укреплялся к доллару и евро, достигая уровня 74,19 рубля и 89,92 рубля соответственно. Однако к концу недели снова перешел к ослаблению. В последний торговый день апреля доллар США рос на 0,51%, до 75,14 рубля за единицу, а евро — на 0,3%, до 90,76 рубля за единицу. Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин объяснил снижение курса нацвалюты прохождением пика налогового периода. Еще один фактор — коррекция мировых цен на нефть после укрепления в течение трех дней.

В мае главными для положения рубля останутся такие ориентиры, как общерыночный аппетит к риску, геополитика и цены на нефть, считают опрошенные ТАСС эксперты. В «Фридом финанс» прогнозируют, что доллар к концу месяца выйдет в диапазон 72,5–77,5 рубля за единицу, а евро — 88–92,5 рубля.

В марте текущего года российские банки зафиксировали крупнейший с октября 2020 года отток средств россиян с валютных депозитов — 946,5 млрд долларов.