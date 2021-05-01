Белорусские спортсмены установили новые рекорды для книги Гиннесса

Минск, 1 мая. Спортсмены из Белоруссии Вячеслав Хоронеко и Сергей Заславский установили новые рекорды для книги Гиннесса в силовых дисциплинах.

Хороненко, являющийся легендой гиревого спорта, установил новый рекорд в гиревом спринте, преодолев собственные показатели. Ему нужно было поднять гирю весом 24 килограмма максимальное число раз за отведенное время.

«Хоть это и гиревой спринт, но у меня получилось установить рекорд — 180 подъемов за 169 секунд», — отметил спортсмен.

Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Заславский стал рекордсменом в новой номинации — армейский подъем гири, сидя на скамье. Он поднял гирю 20 раз за 30 секунд, передает «Мир 24».

В Книгу рекордов Гиннесса едва не попал крымский силач Джамшид Исматиллаев. Вместе с партнером он побил мировой рекорд, потянув паром на 2000 тонн.