Юнармейцы сняли короткометражный фильм об освобождении Европы Красной армией

Москва, 1 мая. Российские юнармейцы сняли короткометражный сюжет о тяжелых боях Красной армии с фашистскими захватчиками в Европе.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны РФ.

«Что такое благородство?» — главный вопрос, на который постарались ответить юнармейцы в своем сюжете», — сказано на сайте МО РФ.

В фильме «Юнармии» подчеркивается, что при освобождении европейских стран от коричневой чумы погибло более трех миллионов советских граждан, чьи могилы находятся в государствах Евросоюза.

Ранее стало известно, что юнармейцы Новосибирска проведут выездные парады для ветеранов Великой Отечественной войны.