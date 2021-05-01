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Юнармейцы сняли короткометражный фильм об освобождении Европы Красной армией

Общество
Юнармейцы сняли короткометражный фильм об освобождении Европы Красной армией
пресс-служба «Юнармии»

Москва, 1 мая. Российские юнармейцы сняли короткометражный сюжет о тяжелых боях Красной армии с фашистскими захватчиками в Европе.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны РФ.

«Что такое благородство?» — главный вопрос, на который постарались ответить юнармейцы в своем сюжете», — сказано на сайте МО РФ.

В фильме «Юнармии» подчеркивается, что при освобождении европейских стран от коричневой чумы погибло более трех миллионов советских граждан, чьи могилы находятся в государствах Евросоюза.

Ранее стало известно, что юнармейцы Новосибирска проведут выездные парады для ветеранов Великой Отечественной войны.

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