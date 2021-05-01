Американская делегация отправится на Ближний Восток для обсуждения проблем климата

Вашингтон, 1 мая. Представители Пентагона и Госдепартамента США посетят страны Ближнего Востока в период с 1 по 7 мая. Об этом сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Делегация направится в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Иорданию и Египет. В этих странах пройдут обсуждения региональных вопросов, а также проблем климата.

Американские эмиссары, в числе которых советник Госдепа США Дерек Чоллет и первый заместитель помощника главы Пентагона по Ближнему Востоку Дана Строул, проведут в ОАЭ переговоры по укреплению стратегического партнерства. Повестка в Египте включает тему прав человека, а в Иордании — ход экономических реформ. В Саудовской Аравии делегаты обсудят урегулирование ситуации в Йемене.

Президент США Джо Байден ранее отказался расширять квоты на мигрантов с Ближнего Востока, Африки и Центральной Америки, которые позволяют принимать не более 15 тысяч человек в год.