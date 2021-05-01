Лена Миро объяснила, зачем Решетова интригует поклонников кадрами с животом

Москва, 1 мая. Известный блогер Лена Миро прокомментировала интригующие кадры с экс-возлюбленной рэпера Тимати, моделью Анастасией Решетовой.

Решетова опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она позирует в наряде, похожем на свадебный. После этого в соцсетях появились вызвавшие внимание поклонников кадры, снятые пиар-менеджером модели. На них экс-избранница Тимати появилась с округлившимся животом.

По мнению Миро, Решетова пытается заинтриговать фанатов таким способом, но у нее это плохо выходит. Кадрами с животом модель хочет отвлечь внимание публики от своего мужчины, которого она нечаянно «засветила» в отражении в Instagram, объяснила блогер.

«Не знаю, кто этот мужик, но словам Настеньки о том, что у нее роман на расстоянии и без интимной близости с неким европейцем лично я не верю», — написала Лена Миро.

Снимком в белом платье Решетова спровоцировала слухи о предстоящей свадьбе. При этом некоторые поклонники модели не думают, что она готовится выйти замуж за нового избранника. По мнению фанатов, знаменитость может вновь воссоединиться с Тимати.