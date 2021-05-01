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Первомай в Челябинске отметили салютом

Общество
Первомай в Челябинске отметили салютом
Prt Scr youtube.com  /  Рыбалка 74

Челябинск, 1 мая. Власти Челябинска организовали в честь Праздника весны и труда салют для местных жителей, право на него город получил в 2020 году со званием «Город трудовой доблести».

Для запуска салюта с 20:00 до 22:00 движение в центре города было ограничено, пишет URA.RU. Зрители наблюдали за яркими световыми вспышками с набережной реки Миасс.

Праздничных шествий в Челябинске, как и год назад, из-за коронавируса не было. Несмотря на то, что значительная часть запретов снята, ограничения на проведение массовых мероприятий в городе сохраняются.

Салют в честь Первомая увидят вечером и жители Перми, министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский заверил, что обязательно выходить в город, чтобы понаблюдать за ним, не придется. Вспышки будут видны из всех точек краевой столицы. В целом в Пермском крае запланированы фейерверки в девяти областях региона.

челябинск салют день труда
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