Турецкие журналисты восхитились политикой Владимира Путина по отношению к США

Анкара, 1 мая. Президент России Владимир Путин имеет значительное преимущество перед американским коллегой Джо Байденом. К такому выводу пришли журналисты турецкого издания.

Соединенные Штаты, которые выступают в качестве «капитана Атлантики», не смогут отреагировать на военные ходы России, китайские экономические инициативы или на стратегические шаги Турции. Вашингтон утратил ту мощь, которая была прежде, уверены журналисты.

«Путин, оказавшийся крепким орешком, уже сейчас превратился в кошмар для президента США Джо Байдена. С обострением тайваньского кризиса со стороны Китая США оказались под прессом одновременно и Пекина, и Москвы, в связи с чем были вынуждены начать подавать сигналы к снижению напряжения», — сказано в материале.

Российский лидер сумел продемонстрировать западным странам превосходство Москвы на политическом, военном и психологическом уровнях. Во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин дал четко понять, что Соединенные Штаты и их партнеры стали преступными государствами. Плюс ко всему слова президента РФ о тигре и шакалах очень хорошо описали нынешнюю политику стран Запада.

Как стало известно ранее, в Польше «расшифровали» слова Путина о персонажах книги «Маугли» тигре Шерхане и шакале Табаки.