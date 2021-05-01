Первые 200 призывников приняли присягу в Луганской Народной Республике

В начале апреля глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ «Об обязательном обучении военно-учетным специальностям» мужчин от 18 до 27 лет. Около трех тысяч молодых людей захотели стать первыми призывниками, но из них, как и задумывалось, отобрали только 200 человек.

Спустя месяц первые призывники республики приняли присягу на верность Отечеству. На торжественной церемонии удалось побывать корреспондентам ФАН.

Поддержать добровольцев пришли родные и близкие. Все они одобряют стремление молодых людей пройти службу, которая продлится полгода.

«Пусть отслужат, отдадут долг Родине, чтобы было у них будущее. Пусть все будет хорошо, мы надеемся только на лучшее — никакой войны», — поделилась с нами Ирина — мама одного из новобранцев.

«Мы думаем, каждый парень должен отслужить», — заявила Екатерина, девушка одного из призывников.

«Я бабушка, желаю своему внуку мирного неба, чтобы по нам не стреляли, чтобы они отслужили и все у нас было хорошо. У меня два внука служат, это третий. Все молодцы», — призналась Наталья — бабушка еще одного призывника.

«Станут настоящими мужиками, защитниками своего Отечества. Защищать своих родных и близких, защищать свою Родину должен каждый мужчина. Я в свое время служил. С 2014 по 2019 годы проходил военную службу», — рассказал Владимир — дядя одного из новобранцев.

«Мужчина должен служить в армии, но мне как маме страшно: все-таки — боевые действия», — сказала Елена — мама призывника.

«После войны всегда наступает мир, главное, чтобы меньше крови было, люди осознали, что нужно слушать друг друга и к этому стремиться», — успокоил женщину местный житель Владимир.

Федеральное агентство новостей /

Сами новобранцы настроены не менее оптимистично. Они уверены, что обязаны исполнить свой гражданский долг.