Первые 200 призывников приняли присягу в Луганской Народной Республике

В начале апреля глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ «Об обязательном обучении военно-учетным специальностям» мужчин от 18 до 27 лет. Около трех тысяч молодых людей захотели стать первыми призывниками, но из них, как и задумывалось, отобрали только 200 человек.
Спустя месяц первые призывники республики приняли присягу на верность Отечеству. На торжественной церемонии удалось побывать корреспондентам ФАН.
Поддержать добровольцев пришли родные и близкие. Все они одобряют стремление молодых людей пройти службу, которая продлится полгода.
«Пусть отслужат, отдадут долг Родине, чтобы было у них будущее. Пусть все будет хорошо, мы надеемся только на лучшее — никакой войны», — поделилась с нами Ирина — мама одного из новобранцев.
«Мы думаем, каждый парень должен отслужить», — заявила Екатерина, девушка одного из призывников.
«Я бабушка, желаю своему внуку мирного неба, чтобы по нам не стреляли, чтобы они отслужили и все у нас было хорошо. У меня два внука служат, это третий. Все молодцы», — призналась Наталья — бабушка еще одного призывника.
«Станут настоящими мужиками, защитниками своего Отечества. Защищать своих родных и близких, защищать свою Родину должен каждый мужчина. Я в свое время служил. С 2014 по 2019 годы проходил военную службу», — рассказал Владимир — дядя одного из новобранцев.
«Мужчина должен служить в армии, но мне как маме страшно: все-таки — боевые действия», — сказала Елена — мама призывника.
«После войны всегда наступает мир, главное, чтобы меньше крови было, люди осознали, что нужно слушать друг друга и к этому стремиться», — успокоил женщину местный житель Владимир.
Сами новобранцы настроены не менее оптимистично. Они уверены, что обязаны исполнить свой гражданский долг.
«Каждый мужчина должен пройти военную службу. Служить нравится. Первые пару дней было как-то не по себе, но за неделю втянулись и сейчас готовимся к параду в честь Дня Победы», — сказал призывник Владислав Куренко.