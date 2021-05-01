Военные медики продолжат вакцинацию от коронавируса в майские праздники

Москва, 1 мая. Военные госпитали продолжат процесс вакцинации от COVID-19 в период майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что, несмотря на выходные дни, в лечебные учреждения Центрального военного округа смогут обращаться военные пенсионеры, ветераны войн и локальных конфликтов, а также члены семей военнослужащих.

«В регионах Поволжья более 30 тысяч тысяч военнослужащих, членов их семей, курсантов военных вузов, гражданские сотрудники воинских частей и организаций, а также ветераны Вооруженных сил сделали прививку от COVID-19», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в вакцинации участвуют люди, которые ранее не болели коронавирусом, а также не имеют антител к инфекции. Вакцинирование проводится на добровольной основе с письменного согласия граждан. Перед процедурой вакцинируемые проходят медицинский осмотр у терапевта и сдают тест на антитела.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что добровольную вакцинацию отечественным препаратом «Спутник V» прошли порядка 700 тысяч солдат и офицеров ВС РФ, а также членов их семей.