Ученые объяснили большой размер мозга млекопитающих

Лондон, 1 мая. Большой размер мозга млекопитающих может быть никак не связан с интеллектуальными особенностями, сообщили ученые из Университета Англия Раскин.

Исследователи проанализировали эволюцию мозга и тела 1400 живых и вымерших видов млекопитающих за последние 150 млн лет. В итоге удалось установить, что развитие каждого из них шло собственным путем, сообщает Science Advances.

Выяснилось, что у человекообразных приматов как мозг, так и тело росли примерно одинаково. В то же время у гоминидов активно развивалось серое вещество, а туловище уменьшалось. Установлен и тот факт, что на размер мозга животных влияли два события: падение астероида и резкое похолодание. Из-за этого в некоторых случаях их размеры менялись независимо друг от друга.

«Исследование иллюстрирует опасность наших собственных предубеждений в интерпретации мира природы. Как мы установили, относительный размер мозга может не иметь никакого отношения к интеллекту», — заявили авторы работы.

Человек максимально использует все ресурсы головного мозга. Выводом полился физиолог Анке Ниния из Дании после проведения продолжительного исследования. По его мнению, тезис, что человек не использует 90% серого вещества, противоречит принципам эволюции и современным клиническим опытом.