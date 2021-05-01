Военнослужащие ЗВО будут применять беспилотники при проведении учений в летний период

, 1 мая. Подразделения беспилотной авиации общевойсковой армии Западного военного округа готовятся к проведению занятий различного направления в летний период обучения.

Как отметили в пресс-службе ЗВО, одной из основных задач военнослужащих станет ведение наблюдения за результатами выполнения упражнений бойцами других родов войск.

Расчеты будут проводить видеофиксацию, используя аппараты «Орлан-10», во время упражнений стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, гранатометов и минометов. Также при помощи беспилотников будет корректироваться огонь артиллерийских подразделений с закрытых огневых точек.

Помимо этого, операторы БПЛА смогут отработать навыки на случай внезапного изменения направления и скорости ветра, температуры воздуха или же ведения условным противником радиоэлектронного подавления.

Ранее сообщалось, что военные десантно-штурмовых подразделений морской пехоты Каспийской флотилии во время учений успешно уничтожили лагерь незаконного вооруженного формирования, используя аппараты «Орлан-10».