Основанный на быстром нагреве метод мгновенно уничтожает SARS-CoV-2

Вашингтон, 1 мая. Новую технологию борьбы с коронавирусом разработали исследователи из США. Метод основан на воздействии теплом.

SARS-CoV-2 погибал в воде при температуре +73 градуса меньше чем за секунду. Исследователи таким образом решили проверить, насколько воздействие теплом эффективно против коронавируса. Они также выяснили, сможет ли такой метод нейтрализации вируса применяться на практике.

В итоге исследователи убедились, что подобную технологию можно использовать не только против SARS-CoV-2, но и для борьбы с гриппом. Ученые выразили надежду, что результаты научной работы помогут остановить пандемию и снизить уровень заболеваемости.

При этом главным способом победить коронавирус является массовая вакцинация. Главный санитарный врач РФ Анна Попова посоветовала россиянам привиться от COVID-19 в майские праздники.