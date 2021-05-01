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Во Владивостоке прошла первая масштабная репетиция парада Победы

Армия
Во Владивостоке прошла первая масштабная репетиция парада Победы
Правительство Приморского края

Владивосток, 1 мая. Первая тренировка парада Победы, с участием пеших парадных расчетов и механизированной колонны военной техники, прошла в центре Владивостока.

Согласно информации в Минобороны РФ, для жителей и гостей столицы Приморья, по согласованию с властями города, современная гусеничная техника впервые пройдет своим ходом, демонстрируя красоту и мощь российского вооружения. Стоит подчеркнуть, что ранее на парадах во Владивостоке танки показывали лишь в транспортном состоянии, загруженные на седельные тягачи.

Известно, что репетиция парада проходила в темное время суток. Пешие расчеты проработали последовательность и порядок прохождения сводных подразделений. В тренировке приняли участие более 1600 человек, из них 1200 — военные Тихоокеанского флота. После парада по улице Светланской проследовала современная боевая и специальная техника войск Владивостокского гарнизона под управлением лучших военнослужащих.

Ранее стало известно, что морская пехота Северного флота пройдет по Красной площади на параде Победы в Москве.

минобороны рф приморье парад победы
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