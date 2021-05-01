Первая группа туристов отправилась по маршруту «Государева дорога» из Москвы в Петербург

Москва, 1 мая. Новый туристический проект, маршрут «Государева дорога», запущен из Москвы в Санкт-Петербург. По нему уже отправились первые туристы.

Всего в путешествие отправились 38 человек. Они посмотрят достопримечательности Подмосковья, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Россияне проведут в дороге шесть дней, рассказали в пресс-службе комитета по туризму Московской области.

Путешествие включает в себя 30 экскурсий, сопровождение гида, проживание в гостиницах и свободное время. Дорога проходит вдоль исторического тракта их Москвы в Санкт-Петербург, распоряжение о строительстве которого в свое время отдал Петр I.

Социальная акция «Гостеприимный Петербург» запущена правительством Северной столицы. Благодаря ей местные жители и гости города на Неве получили возможность бесплатно посетить различные культурные объекты и бесплатные экскурсии.