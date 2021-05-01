США произведут в мае новый запуск баллистической ракеты Minuteman III

Вашингтон, 1 мая. Пентагон планирует провести очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III в начале мая.

Участок воздушного пространства над Тихим океаном будет закрыт для полетов гражданской авиации, следует из международного извещения (NOTAM). Старт предполагается осуществить в период с 5 на 6 мая с авиабазы Ванденберг (штат Калифорния). Цель будет расположена на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова в Тихом океане).

Ожидаемая дальность полета должна составить 7,77 тысячи километров. Предыдущий запуск МБР был осуществлен 23 февраля. Ракета успешно поразила заданную цель. Каждый год в среднем проводится по четыре старта Minuteman III.

Адмирал ВМС США ранее заявил, что Пентагон не способен «сдерживать» Россию и Китай при помощи МБР Minuteman III. Данные системы признаны устаревшими.