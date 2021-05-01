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Трое рыбаков утонули во время шторма в Мурманской области

Происшествия
Трое рыбаков утонули во время шторма в Мурманской области
vk.com  /  группа Мурманск

Мурманск, 1 мая. Восемь рыбаков на четырех лодках попали в шторм в Мурманской области. Трое погибли, два человека спаслись, еще трех ищут спасатели.

Трагедия произошла в районе губы Орловка, куда восемь рыбаков вышли на промысел. Мужчины попали в страшный шторм и не справились с управлением лодок.

Судна перевернулись, и трое рыбаков утонули. Двум жителям Мурманской области удалось спастись, еще трех ищут спасатели. Сотрудники МЧС продолжают поиски пропавших.

Похожая трагедия произошла ранее под Волгоградом, сообщал ФАН. Два рыбака ушли на промысел и пропали без вести. Спустя несколько дней спасатели обнаружили их тела.

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