Сеул, 1 мая. Genesis G70 нового поколения уже доступен у американских дилеров. Владельцу автомобиля будет доступно множество стандартных функций и бесплатное плановое обслуживание.

Бесплатное обслуживание вместе с обновлением карт предоставят в течение первых трех лет с момента покупки или 96,5 тысячи километров пробега. Минимальная стоимость компактного премиального седана — 37,5 тысячи долларов, или 2,813 млн рублей. Базовая версия G70 Standard имеет задний привод и комплектуется двухлитровым двигателем с турбонаддувом в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Исполнение Standard RWD обойдется дороже — 42,1 тысячи долларов, или 3,156 млн рублей. В нем установлен 3,3-литровый мотор V6. Наиболее дорогой вариант — Launch Edition AWD — будет стоить 54,5 тысячи долларов, или 4,086 млн рублей. В обновленной линейке появится новый режим вождения Sports +, перенастраивающий работу мотора и трансмиссии, пишет 32cars.ru.

Благодаря ограничению на экспорт бензина в России может быть сдержан рост цен, сообщил ранее руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александр Амирагян.