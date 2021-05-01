Надежда Савченко бросила политику и уехала жить в деревню

Киев, 1 мая. Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко предпочла политике жизнь в деревне. Теперь она доит коров, поит теленка и выращивает рассаду в теплице.

Надежда Савченко поделилась с пользователями Facebook фотографиями из деревни. Бывший депутат отметила, что сейчас она просто живет и помогает хорошим людям.

Последние несколько недель о Надежде Савченко ничего не было известно. Она решила напомнить о себе, опубликовав изображения в социальной сети.

Ранее Надежда Савченко сказала, что Украину ожидает печальное будущее после завершения президентского срока нынешнего главы государства Владимира Зеленского.