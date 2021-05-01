Пекин, 1 мая. Россия способна остановить поставки на Украину важнейшего продукта питания для солдат ВСУ — картофеля, считают аналитики из КНР.

Киев принял курс на полный перевод вооруженных сил на стандарты НАТО. Глобальные изменения затронут практически все аспекты армейской жизни и быта, включая питание. Североатлантический альянс использует большое количество полуфабрикатов, включая и с применением картофеля. Об этом пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на военных обозревателей китайского издания Sohu.

Украина сильно зависит от России в планах поставки данного продукта, и переход на стандарты Альянса может усилить «картофельную зависимость» Киева. В последние годы украинская агропромышленность пришла в упадок, что привело к необходимости поставок продуктов из других стран.

«Украина, кажется, не до конца осознала собственное положение, она продолжает сильно зависеть от России», — пишут авторы.

На Украине ранее уже случился скандал с российским пюре, которым питались бойцы ВСУ. Очередное ухудшение отношений между Киевом и Москвой и желание перейти на западный формат пайков может сильно ударить по украинским солдатам. В итоге картофель может встать на пути Украины в НАТО, резюмировали в Sohu.

Украинские военкоматы ранее сообщили о массовом отказе призывников служить в рядах ВСУ. Многие новобранцы уклоняются от службы, скрываясь в Польше.