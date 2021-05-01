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Замаскированный Киркоров превратился в таксиста и узнал мнение пассажиров о себе

Шоу-бизнес
Замаскированный Киркоров превратился в таксиста и узнал мнение пассажиров о себе
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 1 мая. Король отечественной эстрады Филипп Киркоров опробовал себя в новой профессии. Певец на некоторое время превратился в таксиста.

Исполнитель сел за руль в рамках проекта Сбербанка, приуроченного к 1 Мая. Киркоров соревновался с перевоплотившимся в курьера блогером Даней Милохиным за количество чаевых.

Чтобы пассажиры его не узнали, певец надел маску и капюшон, а также старался говорить более низким голосом. Маскировка позволила исполнителю узнать мнение россиян о себе.

Первая пассажирка рассказала, что раньше Киркоров ей очень нравился, но сейчас ее мнение об артисте изменилось. Женщина любит старые песни исполнителя, однако его новые хиты ее не привлекают.

Еще один пассажир заявил замаскированному Киркорову, что артист превратился в шоумена, который «везде лезет» и стремится быть в центре событий. По словам мужчины, у артиста не осталось никаких принципов. Он также назвал певца спорной и одиозной личностью.

В битве с Милохиным за чаевые Киркорову удалось обойти TikTok-блогера. Король эстрады заработал в качестве таксиста 5,6 тысячи рублей чаевых.

Филипп Киркоров отметил 54-летие 30 апреля и получил множество поздравлений от коллег и поклонников. Например, певица Валерия рассказала, что ее восхищает в исполнителе.

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