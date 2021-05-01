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Полысевший Пресняков удивил фанатов кардинальной сменой имиджа

Шоу-бизнес
Полысевший Пресняков удивил фанатов кардинальной сменой имиджа
wikipedia.org  /  Okras CC BY-SA 4.0

Москва, 1 мая. Музыкант Владимир Пресняков опубликовал в своем Instagram-аккаунте свежее фото, которое обескуражило поклонников. Артист немного «психанул» и кардинально поменял имидж.

Музыкант всегда отличался постоянством и не любил экспериментировать со своей внешностью. Последний раз он решился на кардинальные перемены в далеком 2014 году. Тогда Пресняков удивил друзей и коллег, когда явился на вечеринку по случаю собственного дня рождения с короткой стрижкой. Многим было непривычно видеть певца в таком образе, ведь он больше десяти лет носил густую шевелюру.

На это раз артист, которому в этом году стукнуло 53 года, шокировал фанатов преображением уже после дня рождения. Пресняков опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором предстал полностью лысым. В подписи к фото музыкант кратко пояснил — «психанул».

На удивление поклонники с восторгом встретили новый имидж артиста. Они, конечно же, отметили, что к такому внешнему виду Преснякова еще нужно будет привыкнуть, однако лысина ему очень идет. По мнению фанатов, певец стал невероятно брутальным с такой прической, а точнее с ее отсутствием.

«Ленин прямо. Володя Ульянов»;

«Да и правильно! Вам идет очень»;

«Очень качественно психанул»;

«Божечки... Но вообще-то ничего, а если присмотреться даже красиво!» — написали фолловеры.

Недавно супруга Преснякова, певица Наталья Подольская рассказала о своей реакции при первой встрече с музыкантом. Познакомились артисты на съемках популярного телешоу «Большие гонки» в 2005 году, где они выступали в одной сборной.

мода музыкант стиль пресняков
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