Пожар в ивановской многоэтажке унес жизни трех человек

Иваново, 1 мая. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали огонь в многоэтажном доме. Трех жильцов спасти не удалось.

В результате возгорания площадью шесть квадратных метров погибли три жителя многоквартирного дома, сообщает пресс-служба МЧС по региону. В настоящее время специалисты пытаются установить причины происшествия.

Спасатели прибыли на место пожара в 15:42 и справились с огнем за несколько минут. Вероятно, пламя начало распространяться с кровати, расположенной в одной из квартир. Одного человека обнаружили мертвым, а двоих удалось эвакуировать — они скончались на руках врачей.

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