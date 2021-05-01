Частицу Благодатного огня доставили в Ставропольский край

Ставрополь, 1 мая. Чартерный рейс из Израиля в преддверии Пасхи доставил частицу Благодатного огня в Ставропольский край.

Святыню встретили представители епархий, казаки и православные верующие. Ставрополь — это первый российский регион, куда доставили Благодатный огонь. В прошлые годы некоторые жители региона встречали схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Однако из-за пандемии коронавируса это стало невозможным.

Благодатный огонь также привезут в храмы Петербурга и Ленинградской области. Его доставит депутат Законодательного собрания Ленобласти Сергей Коняев. Ожидается, что Казанский собор первым получит Благодатный огонь.