СМИ сообщили об игнорировании властями Индии предупреждений о мутации COVID-19

Нью-Дели, 1 мая. Власти Индии оставили без внимания предупреждения ученых о мутации коронавирусной инфекции.

Ученые еще в начале весны предупредили чиновников о том, что в стране появилась новая разновидность коронавирусной инфекции. При этом правительство Индии оставило без внимания эту новость и не ввело никаких дополнительных ограничений.

«Миллионы людей без масок посещали фестивали и митинги. Тем временем десятки тысяч фермеров продолжали разбивать лагеря на окраине Нью-Дели, протестуя против изменений в сельскохозяйственной политике Моди», — пишет «Российская газета».

Согласно официальным данным, индийские медики за прошедшие сутки зафиксировали 401 993 случая коронавируса. Это восьмой подряд мировой антирекорд по показателю суточного прироста заразившихся. Кроме того, РФПИ сообщил, что 1 мая в страну прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V».