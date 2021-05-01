Шестеро пострадавших на Ставрополье детей будут лечиться в Москве

Ставрополь, 1 мая. Консилиум врачей заявил о необходимости транспортировки семерых человек, пострадавших в аварии в Ставропольском крае. Шесть детей и взрослого доставят в Москву.

Детская сборная по баскетболу ехала на микроавтобусе из Волгограда на соревнование.Водитель автомобиля ВАЗ решил обогнать сразу несколько машин. Он выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение с грузовиком. От удара тяжелая машина упала на микроавтобус с детьми.

На месте аварии погибли пятеро баскетболисток. Правоохранители выяснили личность лихача. Он был доставлен в отделение. По факту смертельной аварии возбуждено дело о нарушении ПДД, которое повлекло смерть людей, сообщал ФАН.

За рулем микроавтобуса, не отвечающего требованиям безопасности при перевозке несовершеннолетних, был мужчина, состоящий в штате спортивной школы. Обязательный медосмотр перед поездкой, по данным источника, он не проходил.