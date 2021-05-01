Яйца и сметана резко подорожали в Волгограде из-за Пасхи

Волгоград, 1 мая. Обновленные данные об изменении стоимости продуктов Волгограде представил Волгоградстат. Перед празднованием Пасхи традиционно растут в цене некоторые товары.

Наиболее сильное подорожание за неделю продемонстрировала сметана — на 1,57%. Килограмм продукта можно приобрести за 218,42 рубля. Еще одним лидером по этому показателю стали куриные яйца — цена на них за неделю прибавила 1,40%. В среднем стоимость десятка составляет 86,22 рубля. Также рост демонтирует стоимость молока — на 1,41%, до 57,37 рубля за литр, сообщает «Блокнот Волгоград».

Среди овощей в Волгограде дорожает картофель — на 1,36%, до 36,42 рубля за килограмм. Его догоняет лук, цена которого выросла на 1,26% — до 27,29 рубля за килограмм. В категории непродовольственных товаров на 1,07% подорожал стиральный порошок, на 2,03% — спички, на 1,72% — сигареты.

Во сколько обойдется приготовление пасхального кулича в Москве, ранее рассказали в комплексе экономической политики столичного правительства.