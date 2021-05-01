Африканские лидеры поздравили всех трудящихся с праздником 1 Мая

Африканский континент присоединился к празднику всех трудящихся и отметил 1 Мая. Ограничения, введенные против распространения пандемии COVID-19, не везде позволили провести торжественные мероприятия. Однако лидеры Черного континента обратились к своим соотечественникам.

Президент Нигера Мохамед Базум поприветствовал всех граждан, которые посвятили свою жизнь труду на благо республики. Кроме того, он собирается встретиться с представителями профсоюзных организаций.

«Я приму представителей профсоюзов на следующей неделе, чтобы еще раз заявить им о нашем кредо постоянного диалога с ними», — сказал он.

К Базуму присоединился его коллега из Бурунди Эварист Ндайишимие. Он отметил, что в стране существует крепкое трудовое законодательство, которое полностью соответствует международным нормам, обеспечивает защиту всех бурундийских работников и соблюдение их прав.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва подчеркнул, что именно на плечах трудящихся держится все государство:

«Поздравляем с #InternationalWorkersDay всех, кто празднует в Зимбабве и во всем мире. Процветание Зимбабве коренится в коллективной силе нашего народа. Я благодарю всех зимбабвийцев за неустанный труд, чтобы сделать нацию для всех нас лучше».

Сирил Рамафоса, глава Южноафриканской Республики, в День труда не смог забыть и о пандемии коронавируса, которая внесла коррективы в жизнь всего мира. Он призвал соотечественников привлечь внимание фармацевтических компаний к Африке.

Регион в последнюю очередь получает препараты для борьбы с COVID-19, хотя сильно в них нуждается. Кроме того, Рамафоса уделил внимание вопросу заработных плат. Эта задача все еще остро стоит как перед правительством, так и перед рабочими, которым нужно кормить семьи.

Он подошел к праздничному обращению с полным пониманием принципов Дня труда и призвал всех объединиться ради достижения общих целей.

«Товарищи! У нас есть широкое согласие по поводу наших ближайших задач, среди которых — выход из тупика с переговорами о заработной плате… Нам не удастся обеспечить эффективное руководство, если мы не объединимся и не будем работать вместе», — заявил лидер ЮАР.

Президент Сомали Мохамед Фармааджо также обратился к народу и поблагодарил всех, кто своим трудом развивает и восстанавливает государство:

«Мы благодарим сомалийских рабочих за их храбрость и преданность делу восстановления и развития нашей страны, за их усилия и за их историческую роль в борьбе за независимость и создание нашей нации».

Он подчеркнул, что государство уделяет особое внимание защите прав трудящихся. Кроме того, Фармааджо считает, что необходимо обеспечить рабочими местами молодых специалистов, чтобы дать им возможность строить будущее на родине. Именно от них зависит, какой станет страна через 10, 20 или 30 лет.

Центральноафриканская Республика планировала торжественно отпраздновать 1 Мая. Власти готовились устроить парад, спортивные соревнования и народные гуляния. Однако непростая ситуация с заболеваемостью новым вирусом вынудила отказаться от всех мероприятий.

Тем не менее правительство ЦАР помнит о рабочих и ценит их вклад на благо всей страны, особенно в то непростое время, которое пришлось пережить населению республики.

En ce 1er mai 2021, je souhaite une excellente fête de travail à tous ceux qui contribuent, par leur travail, à la... Опубликовано Ngrebada Firmin Суббота, 1 мая 2021 г.

Премьер-министр Фирмен Нгребада обратился к центральноафриканцам и поздравил всех, кто своими руками строит будущее ЦАР. Он призвал народ объединиться, довериться президенту Фостен-Арканжу Туадера и вместе двигаться в направлении восстановления и роста:

«Центральноафриканская Республика воскресает благодаря труду своих детей. Давайте вместе обеспечим ее процветание. Всех поздравляю с Днем труда!»

Африка остается регионом со сложной судьбой. Однако это перспективный континент, на котором проживает множество трудолюбивых народов. Они ежедневно работают ради семьи и государства.

При оказании должной поддержки и обеспечении их безопасности африканцы смогут занять лидирующие позиции во многих областях. У них есть все необходимое для того, чтобы получить заслуженное место на мировой арене.