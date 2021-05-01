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Дерево рухнуло на жительницу Ижевска из-за шквалистого ветра

Происшествия
Дерево рухнуло на жительницу Ижевска из-за шквалистого ветра
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Нижний Новгород, 1 мая. Дерево упало на 75-летнюю пенсионерку в Ижевске. Пострадавшая получила переломы голени, предплечья и закрытую черепно-мозговую травму.

Инцидент произошел на улице Металлистов. Сильный ветер сломал дерево, и оно упало на проходившую мимо пенсионерку.

На место происшествия выезжали спасатели, они вытащили пострадавшую, которую придавило к земле ветками. Женщина была госпитализирована с травмами. Ей оказывают помощь медики. Синоптики и МЧС УР предупредили жителей региона, что порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В связи с этим рекомендуется находиться на расстоянии от неустойчивых зданий, рекламных баннеров и линий электропередач.

Непогода стала причиной падения дерева в Керчи, сообщал ФАН. Сухой ствол рухнул на площадку, где отдыхали родители с детьми.

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