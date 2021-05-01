Образование алмазов может происходить в результате «заживления» литосферных плит

Москва, 1 мая. Ученые предположили, что алмазы на Земле формируются вследствие разлома литосферных плит. Те раскалываются, а затем начинают срастаться, в местах соединения появляются минералы.

Известно, что алмазы, наряду с другими ископаемыми, находятся в кратонах — старейших массивах Земли. В ходе последнего исследования специалисты пришли к выводу, что нарушения литосферы под этими кратонами могут быть ключом к размещению месторождений полезных ископаемых мирового класса, особенно алмазов и драгоценных металлов, таких как платина, рассказал ведущий автор Цзингао Лю из Университета Альберты.

Ученые считают, что при нарушениях литосферы начинает действовать механизм по восстановлению пород, который создает идеальные условия для образования алмазов.

В 2020 году в Якутии добыли самый крупный в истории России цветной алмаз. Размер камня составил 47х24х22 мм, а возраст, предположительно, от 120 до 230 млн лет.