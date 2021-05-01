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Жителя Архангельска ударили по голове и дважды переехали джипом

Происшествия
Жителя Архангельска ударили по голове и дважды переехали джипом
pexels.com  /  it's me neosiam

Архангельск, 1 мая. Сотрудники полиции устанавливают личности мужчин, напавших на горожанина. Водитель, который проехал по пострадавшему на внедорожнике, уже найден.

Инцидент был заснят камерами наблюдения. Во дворе дома двое злоумышленников догнали потерпевшего и ударили его по голове. У падающего мужчины они забрали пакет и ушли.

Вскоре с придомовой территории стал выезжать джип. Водитель двигался задним ходом и переехал лежавшего гражданина. Автомобилист не придал этому значения, развернулся и еще раз наехал на пострадавшего. С водителем сейчас работают полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За жизнь горожанина борются врачи.

На парковке в Бурятии мужчина потерял сознание и упал рядом с автомобилем. Водитель не заметил пешехода и наехал на него, сообщал ФАН.

видео избиение джип
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