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Сторонники Болсонару призвали армию бороться с «силами зла» в Бразилии

Весь мир
Сторонники Болсонару призвали армию бороться с «силами зла» в Бразилии
Global Look Press  /  Aloisio Mauricio / ZUMAPRESS.com

Рио-де-Жанейро, 1 мая. Военный клуб Рио-де-Жанейро призвал военных взять власть в свои руки и «восстановить закон и порядок», попранные коррумпированными законодателями и судьями. Об этом говорится в обращении консервативной организации, опубликованном в ведущих национальных СМИ.

Члены Военного клуба обвиняют бразильских политиков в организации заговора против президента страны Жаира Болсонару с целью объявления ему импичмента. Именно так они оценивают расследование комиссии Сената в отношении мер, принятых правительством для противодействия пандемии COVID-19.

Расследование должно установить степень ответственности Болсонару в тяжелых последствиях пандемии COVID-19, которая уже унесла жизни более 400 тыс человек.

Активисты утверждают, что президент стал жертвой действий губернаторов штатов, требовавших широких полномочий для борьбы с пандемией и использовавших полученные полномочия для разворовывания средств, направляемых в регионы из федерального центра.

Сторонники Болсонару призвали армию бороться с «силами зла» в Бразилии
Global Look Press  / Fernando Souza / dpa

Сторонники президента подчеркивают, что в отношении многих членов комиссии Сената, расследующих деятельность Болсонару и обвиняющих его в коррупции, открыты дела по обвинению в коррупции, которые тормозятся в судах всех инстанций.

В связи с этим члены Военного клуба призывают бразильских силовиков взять на себя ответственность за судьбу страны и соблюдение конституции, «заковав в наручники» коррумпированных политиков. По их мнению, армия остается единственной силой, способной противостоять «силам тьмы в Бразилии», пытающимся отстранить от власти всенародно избранного президента и возложить на него ответственность за совершенные ими преступления.

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