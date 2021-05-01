Сторонники Болсонару призвали армию бороться с «силами зла» в Бразилии

Рио-де-Жанейро, 1 мая. Военный клуб Рио-де-Жанейро призвал военных взять власть в свои руки и «восстановить закон и порядок», попранные коррумпированными законодателями и судьями. Об этом говорится в обращении консервативной организации, опубликованном в ведущих национальных СМИ.

Clube Militar critica decisões do STF e CPI da Covid: ‘Trevas no Brasil’https://t.co/Tr4f1mdwer — Patriotas (@PATRlOTAS) April 28, 2021

Члены Военного клуба обвиняют бразильских политиков в организации заговора против президента страны Жаира Болсонару с целью объявления ему импичмента. Именно так они оценивают расследование комиссии Сената в отношении мер, принятых правительством для противодействия пандемии COVID-19.

Расследование должно установить степень ответственности Болсонару в тяжелых последствиях пандемии COVID-19, которая уже унесла жизни более 400 тыс человек.

Активисты утверждают, что президент стал жертвой действий губернаторов штатов, требовавших широких полномочий для борьбы с пандемией и использовавших полученные полномочия для разворовывания средств, направляемых в регионы из федерального центра.

Global Look Press / Fernando Souza / dpa

Сторонники президента подчеркивают, что в отношении многих членов комиссии Сената, расследующих деятельность Болсонару и обвиняющих его в коррупции, открыты дела по обвинению в коррупции, которые тормозятся в судах всех инстанций.

В связи с этим члены Военного клуба призывают бразильских силовиков взять на себя ответственность за судьбу страны и соблюдение конституции, «заковав в наручники» коррумпированных политиков. По их мнению, армия остается единственной силой, способной противостоять «силам тьмы в Бразилии», пытающимся отстранить от власти всенародно избранного президента и возложить на него ответственность за совершенные ими преступления.