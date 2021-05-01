Лес закрыт: в Тульской области действуют ограничения на посещения лесных массивов

Тула, 1 мая. Жители региона не могут отправиться в лес на своем автомобиле. Такой запрет является одним из условий действующего на территории области противопожарного режима. Он введен в середине апреля.

Благодаря такому ограничению снижается вероятность возникновения лесного пожара. Кроме того, в период длительных майских праздников будет обеспечена сохранность окружающей среды. Поэтому жителям Тульской области в первые дни мая приходится выбирать иные варианты проведения досуга на свежем воздухе, реализуя их с учетом всех норм и требований законодательства.

Ранее ФАН напоминал о нововведениях, регулирующих процесс разведения открытого огня на дачных участках и предупреждал о возможном штрафе за приготовление шашлыка в случае нарушения закона.