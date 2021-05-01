ОБСЕ отметила отсутствие 86 единиц артиллерии ВСУ в пунктах постоянной дислокации

Луганск, 1 мая. Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали отсутствие 86 единиц ствольной артиллерии ВСУ в пунктах их обязательного размещения.
Об этом сообщила пресс-служба Управления Народной милиции (УНМ) Луганской Народной Республики.
«При осмотре мест хранения отведенного тяжелого вооружения наблюдатели СММ ОБСЕ установили отсутствие 37 орудий «Мста-Б» калибра 152-мм и 49 буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б»», — заявили представители УНМ ЛНР.
Ранее стало известно об очередном обстреле Донецка из крупнокалиберных минометов ВСУ. О сложной обстановке на границах обеих республик Донбасса информировал RT.