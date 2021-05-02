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Деян Берич о своей работе и трагедии Украины и Югославии. Николай Стариков

Общество
Деян Берич о своей работе и трагедии Украины и Югославии. Николай Стариков

Массовое убийство людей в Одессе 2 мая 2014 года стало спусковым крючком гражданской войны на территории Украины. Когда началось военное противостояние, сербский снайпер Деян Берич отложил в сторону работу и отправился на войну. Известный в ДНР борец за справедливость сегодня стал гостем очередного выпуска программы Николая Старикова «По-СтАриковски».

Деян Берич  — человек уникальный и легендарный. Он прошел три войны, был ранен и контужен десятки раз. И благодаря этому стал одним из самых эффективных снайперов армии ДНР, асом противоснайперской борьбы. Американский режиссер русского происхождения Ольга Шехтер даже сняла про него фильм под названием «Война снайпера».

Война в родной Югославии начиналась на его глазах. Точно так же, как началась война на Украине. Именно поэтому Деян Берич открыто утверждает: автор и сценарист этой войны один и тот же — почерк-то одинаковый!

«В Дебальцево даже арестовали американских офицеров. Но потом пришел приказ сверху их отпустить. Однажды мы столкнулись с группой иностранных наемников. Была информация, что это граждане Германии и США. Я не знаю, кто из них кем являлся. Это были вооруженные враги. Они в прицеле все одинаковые. Они расстреливали Горловку, били по гражданским. Мы их «отработали», — рассказал снайпер в одном из интервью.

Почему Деян Берич отправился защищать русских на Донбассе и какие эмоции испытывает снайпер на позиции — узнаем в новом выпуске авторской передачи Николая Старикова «По-СтАриковски».

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