Стратегический разведчик ВВС США совершил длительный полет у границ РФ на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 1 мая. Американский разведывательный самолет RC-135V совершил длительный полет вблизи российских границ на Дальнем Востоке. Об этом информируют западные авиационные ресурсы.

Самолет радиоэлектронной разведки, взлетевший с авиабазы ​​Эйлсон на Аляске, прошел вдоль юго-восточного побережья Камчатки, в частности, в районе Авачинской бухты, где в городе Вилючинск находится база российских атомных субмарин.

В Минобороны РФ сообщили, что 16 апреля российский истребитель-перехватчик МиГ-31 дальнего действия поднялся в воздух, чтобы сопровождать стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135, выполнявший задание вдоль южного побережья Камчатки.

Отмечается, что полет истребителя ВКС РФ проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее обозреватели Popular Mechanics писали, что маневры крылатых разведчиков ВКС России вблизи Аляски беспокоят США.