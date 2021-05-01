Укравший валюту тренера «Сочи» оставил миллион рублей на «чай»

Сочи, 1 мая. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника, который обокрал наставника футбольного клуба «Сочи».

По предварительной информации, преступление было совершено в одном из городских отелей. В номере был установлен сейф, который не стал проблемой для «медвежатника». Из взломанного хранилища злоумышленник забрал доллары и евро на сумму в 300 тысяч рублей.

Помимо валюты, там лежали миллион рублей и документы, но они взломщика не заинтересовали. Стражи порядка уже изучили записи с камер наблюдения, но это пока не помогло продвинуться в расследовании.

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