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Определена лучшая музыка для пробуждения

Наука
Определена лучшая музыка для пробуждения
pixabay.com  /  CC0 Creative Commons

Москва, 1 мая. Сонливость или отсутствие бодрости после будильника носят название инерции сна, которая может длиться до четырех часов. Избавиться от нее можно, подобрав звук для пробуждения.

Изначально ученые выяснили, что звуки, воспринимаемые как «мелодичные», независимо от конкретного типа или жанра, снижают инерцию сна по сравнению с «немелодичными» звуковыми сигналами. В рамках второго исследования специалисты решили узнать, как музыка влияет на бодрость ума.

Различные типы звуковых сигналов могут по-разному влиять на то, в каком состоянии человек просыпается. Благодаря развитию современных технологий каждый может в два клика выбрать, какая композиция его разбудит. Отдав предпочтение любимой песне в качестве будильника, легко проснуться бодрым, считают ученые.

Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов порекомендовал ложиться спать до полуночи. В этом случае организм сможет выработать больше мелатонина.

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