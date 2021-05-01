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Фармацевтический сектор РФ стал чаще сталкиваться с кибератаками

  /   Обновлено: 01 мая 2021 19:37
Экономика
Фармацевтический сектор РФ стал чаще сталкиваться с кибератаками
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Москва, 1 мая. Число таргетированных фишинговых атак на российский фармацевтический сектор с начала пандемии выросло в полтора раза, сообщают эксперты по кибербезопасности.

Тренд на кибератаки в отношении фармацевтических компаний добрался до России. С начала пандемии отечественный фармсектор начал им подвергаться в полтора раза чаще, отметил директор департамента информационной безопасности Biocad Евгений Артюхин.

Несколько источников издания «Коммерсантъ» сообщили, что в сентябре 2020 года была совершена атака на одну из крупных российских фармацевтических компаний. По некоторым данным, это «Р-Фарм». Сотрудникам фирмы приходили письма с фейковым предложением о работе в американской General Dynamics Mission Systems. При открытии письма на домашних компьютерах работники активировали вредоносные вложения, тем самым хакеры получали доступ к устройствам.

После того как со скомпрометированных устройств было выполнено подключение к корпоративному серверу, злоумышленникам предоставилась возможность проникнуть в нее. Через четыре дня у них был частичный контроль над инфраструктурой компании.

Хакеры ранее предприняли попытку выкрасть персональные данные участников криптобиржи Hotbit, но доступ к кошелькам им получить не удалось.

хакеры кибератаки фармацевтика
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