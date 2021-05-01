Идея о захоронении Ленина на Курилах разозлила японских пользователей Сети

Токио, 1 мая. Японские пользователи сайта Yahoo News Japan подвергли критике инициативу южно-сахалинского депутата похоронить вождя мирового пролетариата Владимира Ленина на Итурупе.

Парламентарий ранее заявил, что Ленина необходимо похоронить на острове, чтобы навсегда закрыть курильский вопрос в переговорах с Японией. В социальных сетях политика соответствующих записей нет, однако японские читатели Yahoo News Japan были крайне возмущены таким предложением. Некоторые даже были готовы вступить с Россией в вооруженный конфликт.

«Тогда на «северных территориях» надо построить отделение храма Ясукуни. После того как Япония отвоюет острова. Буду молиться там о мире», — сообщил японец Aed.

Некоторые комментаторы восприняли эту новость с иронией и недопониманием. Одних интересовало то, как именно Владимир Ильич связан с островом Итуруп, а другие задались вопросом паломничества.

«Если его там похоронят, будет сложно совершать паломничество», — считает юзер Iri.

Японцы также выразили мнение, что вождь мирового пролетариата не хотел бы оказаться после смерти в такой глуши.

Как стало известно ранее, подразделения ВС России, дислоцированные на островах Курильского архипелага, получат модернизированные танки Т-80БВ. Этот факт возмутил читателей японского портала Kyodo News.