Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 19:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:54
Весь мир
Конституционный суд ЦАР готов запустить работу нового парламента
19:54
Общество
Елена Борзова получила удивительное предсказание незадолго до смерти мужа
19:53
Армия
Морская пехота Северного флота пройдет по Красной площади на параде Победы в Москве
19:53
Происшествия
Жительница Асбеста едва не лишилась ребенка, пока развешивала белье
19:51
Армия
СМИ рассказали, как долго подлодка «Дмитрий Донской» прослужит в ВМФ России
19:51
Происшествия
Воспламенение кресла привело к смертельному пожару в Смоленске
19:50
Армия
Тихоокеанский флот ВМФ РФ направил две боевые группы в дальний поход
19:49
Общество
Смертельно больная сестра актрисы Старостиной прожила 13 лет благодаря Матроне
19:47
Происшествия
Погибшей на аттракционе по роупджампингу в КБР девушке было 23 года
19:44
Армия
ОБСЕ отметила отсутствие 86 единиц артиллерии ВСУ в пунктах постоянной дислокации
19:43
Весь мир
Марокко не может договориться с Евросоюзом о решении проблемы нелегальной миграции
19:42
Армия
Стратегический разведчик ВВС США совершил длительный полет у границ РФ на Камчатке
19:41
Происшествия
Укравший валюту тренера «Сочи» оставил миллион рублей на «чай»
19:40
Общество
Сразу два источника загрязнения реки Дон обнаружили тульские экологи
19:38
Общество
В Санкт-Петербурге прошла выставка девятилетнего художника с аутизмом
19:37
Новороссия
Донбасс сегодня: прокуратура Украины поймала ВСУ на лжи, штаб ООС репрессирует гражданских
19:36
Наука
Определена лучшая музыка для пробуждения
19:36
Экономика
Фармацевтический сектор РФ стал чаще сталкиваться с кибератаками
19:35
Политика
Идея о захоронении Ленина на Курилах разозлила японских пользователей Сети
19:33
Происшествия
Житель Сургута искромсал ножом грудь приятеля за плевок
Все новости

Житель Сургута искромсал ножом грудь приятеля за плевок

Происшествия
Житель Сургута искромсал ножом грудь приятеля за плевок
Федеральное агентство политических новостей  /  Вероника Комкова

Сургут, 1 мая. Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил под арест 64-летнего жителя ХМАО. Фигурант обвиняется в убийстве.

В региональном управлении СК считают, что преступление произошло во время застолья. Двое соседей в дачном домике коротали время за распитием спиртного, когда между ними вспыхнула ссора.

Обвиняемый пришел в ярость после того, как 54-летний собутыльник плюнул ему в лицо. Арестованный схватил нож и нанес пять ударов в грудь своему обидчику. Смерть потерпевшего была мгновенной.

В Петербурге застолье в компании уголовника закончилось убийством. Ранее судимый мужчина зарезал своего оппонента после словесной перепалки, сообщал ФАН.

алкоголь убийство нож
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 209195 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 179106 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 171473 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 142297 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Экономика 84323 29 апреля 2021
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Все новости / Происшествия / Житель Сургута искромсал ножом грудь приятеля за плевок
Рейтинг@Mail.ru