Житель Сургута искромсал ножом грудь приятеля за плевок

Сургут, 1 мая. Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил под арест 64-летнего жителя ХМАО. Фигурант обвиняется в убийстве.

В региональном управлении СК считают, что преступление произошло во время застолья. Двое соседей в дачном домике коротали время за распитием спиртного, когда между ними вспыхнула ссора.

Обвиняемый пришел в ярость после того, как 54-летний собутыльник плюнул ему в лицо. Арестованный схватил нож и нанес пять ударов в грудь своему обидчику. Смерть потерпевшего была мгновенной.

В Петербурге застолье в компании уголовника закончилось убийством. Ранее судимый мужчина зарезал своего оппонента после словесной перепалки, сообщал ФАН.