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Литовкин назвал истинную цель американской рекламы неудачного F-35

Армия
Литовкин назвал истинную цель американской рекламы неудачного F-35
flickr.com  /  U.S. Air Force

Москва, 1 мая. Американское руководство активно рекламирует неудачные стелс-истребители F-35, чтобы распродать их европейским странам, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

Журналисты американского издания The National Interest написали материал, в котором изложили все «прелести» истребителя пятого поколения F-35. По их словам, эти крылатые машины станут якобы «отличным инструментом» стран Североатлантического альянса для «сдерживания России». Авторы статьи заявили, что эти «недооцененные» самолеты поспособствуют «поддержанию мира» на европейской территории. Они добавили, что Россия обладает мощным противозенитным вооружением, а истребители ВКС РФ способны эффективно бороться с машинами четвертого поколения, ввиду чего всем американским союзникам нужны именно F-35.

Один лишь истребитель не может иметь основного значения в вооруженном конфликте, так как в современных войнах применяется самое разнообразное оружие, сказал Литовкин в комментарии для iReactor. По его словам, ставка на какое-то конкретное вооружение является глупостью. По его мнению, подобные хвалебные статьи рассчитаны на аудиторию с отсутствующим критическим мышлением. Эксперт подчеркнул, что на деле F-35 являются не слишком сильными истребителями, имеющими огромное количество недостатков.

«Касаемо этой заметки, это просто попытка повысить интерес к F-35. Это очень неудачный самолет, который выпущен и поставлен в войска с огромными недоделками. Поэтому США стараются «спихнуть» эти самолеты на экспорт за границу, но не делают на них ставку у себя в войсках», — объяснил Литовкин, назвав истинную цель подобной рекламы.

Модернизация неудачных боевых самолетов пятого поколения требует больших финансовых затрат, ввиду чего в США уже давно витают идеи о том, что от этого истребителя необходимо избавиться, уточнил собеседник.

Ранее аналитики из Китая заявили, что стелс-истребитель F-35 стал самым дорогим и провальным проектом Пентагона, из-за чего американское руководство планирует урезать финансирование программы.

сша истребитель европа f-35 литовкин
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