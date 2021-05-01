Первый патч BioWare для Mass Effect Legendary Edition весом меньше 12 Гб улучшает графику

Москва, 1 мая. Компания BioWare выпустила патч первого дня для своего нового сборника Mass Effect Legendary Edition, обновление весом 11,8 гигабайт обнаружили в базе данных PlayStation Store.

В небольшом списке изменений отмечается апгрейд графики. Речь идет об улучшении затенения и освещения. Также сообщается о повышении производительности и стабильности, пишет Igromania.

Сколько памяти занимает сам сборник, пока неизвестно, но в системных требованиях для PC упоминается объем 120 ГБ. Выход трилогии для PS4, Xbox One и PC намечен на 14 мая, для консолей нового поколения обещают улучшения через обратную совместимость.

Alawar в конце апреля объявил о начале разработки третьей части антиутопической серии Beholder. Производством продолжения займется команда из Берлина — Paintbucket Games.