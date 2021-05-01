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Microsoft закончила работу над новым вариантом Windows 10

Технологии
Microsoft закончила работу над новым вариантом Windows 10
Prt Scr youtube.com  /  Addy Visuals

Вашингтон, 1 мая. Сотрудники западной корпорации Microsoft завершили работу над крупным обновлением своей операционной системы Windows 10 21H1.

Свежая сборка под номером 19043.928 будет доступна всем участникам Windows Insiders. Официальное название обновления — Windows 10 May 2021 Update. Пользователи получат к нему доступ после полной установки файла ISO. Сообщается, что это случится в ближайшие недели.

Также будет выпущена версия 21H1 в «сервисном формат». Она будет обновляться, как и все предыдущие обновления, при помощи специального ключа. Разработчики заявляют: обновленная версия Windows работает быстрее своих предшественников.

Параллельно с этим Microsoft прекратит поддержку версий Windows 10 под номерами 1903, 1909 и более старших. Это означает, что для них перестанут выходить обновления и патчи для исправления существующих ошибок.

Выручка Microsoft в период с января по март 2021 года выросла на 19% относительного прошлого года. Об этом стало известно после публикации итогов третьего финансового квартала текущего года.

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