«Манчестер Сити» может досрочно выиграть АПЛ 2 мая

Манчестер, 1 мая. Команда Хосепа Гвардиолы станет чемпионом Англии по футболу, если «Манчестер Юнайтед» потерпит поражение от «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» со счетом 2:0 победил «Кристал Пэлас» в матче 34-го тура чемпионата Англии. Забитыми мячами отметились Серхио Агуэро и Ферран Торрес, пишет RT.

Благодаря победе подопечные Гвардиолы оторвались от «Манчестер Юнайтед» на 13 очков в турнирной таблице АПЛ. Завтра «горожане» могут досрочно обеспечить себе чемпионский титул. «Манчестер Сити» станет победителем турнира, если «красные дьяволы» уступят «Ливерпулю». Поединок на «Олд Траффорд» начнется в 18:30 по московскому времени.

Ранее «Манчестер Сити» выиграл у французского «Пари-Сен Жермен» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.