Все храмы Кубани откроются в ночь пасхальных богослужений

Краснодар, 1 мая. Православные храмы на территории Кубани откроются для прихожан в ночь с 1 на 2 мая для проведения богослужений по случаю Пасхи.

Жители региона смогут принять участие в пасхальных службах, однако мероприятия будут проходить под открытым небом близ храмов. Краевой оперштаб и Кубанская митрополия единогласно приняли такое решение на фоне пандемии коронавируса.

Священнослужители настоятельно рекомендуют прихожанам соблюдать социальную дистанцию, а также не пренебрегать средствами индивидуальной защиты во время богослужений. Полиция будет следить за порядком во время служб.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи. Пламя ежегодно зажигается в мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, однако его схождение у православных людей считается «чудом».