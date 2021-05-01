Володин на примере поездки в Саратов рассказал о важности личных бесед с гражданами

Москва, 1 мая. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в конце апреля совершил рабочую поездку в Саратов, в ходе которой беседовал с местными жителями о благоустройстве города.

Володин поделился впечатлениями о визите в Telegram-канале. Он написал, что жители города обратились к нему с разными вопросами. Кто-то указал на проблемы со строительством поликлиник, кто-то — на ситуацию с неработающим цирком. Одна женщина пожаловалась на слишком большое содержание пальмового масла, которое добавляется в продукты питания.

Политик предположил, что у некоторых может возникнуть вопрос о правильности такого подхода — личных бесед с гражданами. Володин тут же отметил, что встречи с жителями необходимы. По его словам, в ходе разговоров «видишь, какие пробелы существуют в федеральном законодательстве». По его мнению, каждому народному избраннику следует быть осведомленным о проблемах людей и о вопросах, которые беспокоят население.

Ранее Вячеслав Володин поздравил россиян с Праздником Весны и Труда.