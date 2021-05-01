Читмил и рефид: как есть вкусняшки и не поправляться

В области диетологии регулярно появляются новые течения и необычные методы похудения. Чем ближе пляжный сезон и время отпусков, тем актуальнее становятся темы, касающиеся правильного питания, фитнеса, массажа и даже пластических операций по удалению жира.

Ранее ФАН писал о таком направлении в диетологии, как читмил. Этот прием придумали бодибилдеры, чтобы при подготовке к соревнованиям у них было меньше срывов. По их предположению, если сознательно давать организму почувствовать расслабление и позволить ему в короткий промежуток времени немного вредной еды, то так будет проще соблюдать диету в остальные дни. Также читмил дает хорошую психологическую разгрузку, что в период самоограничений как нельзя кстати.

Параллельно с читмилом стал активно развиваться еще один прием в диетологии — рефид. ФАН решил разобраться, что это за направление, чем оно похоже на читмил и кому подходит такая система питания.

Рефид и читмил — одно и то же?

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Эти направления действительно схожи, но есть несколько существенных различий. Во-первых, если при читмиле контролируемый срыв длится всего один день, то продолжительность рефида может достигать трех дней. При этом есть абсолютно все здесь не рекомендуется. При читмиле можно есть как высокоуглеводные продукты, так и продукты с высоким содержанием жира и сахара. Правила рефида диктуют отказ от жирной пищи, но при этом можно употреблять углеводные блюда. Например, можно съесть большую тарелку макарон по-флотски, но вот пачку чипсов вы позволить себе не сможете.

Правила рефида

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Обычно рефид используют спортсмены, которые строго соблюдают углеводную диету. Применяют по самочувствию, как правило, для более продуктивной тренировки или перед соревнованиями.

Человеку, не увлекающемуся спортом профессионально, к рефиду лучше подходить с помощью грамотного диетолога, чтобы не навредить ни фигуре, ни здоровью.

Частота рефида зависит от типа низкоуглеводной диеты и веса. Людям с избыточной массой тела рекомендовано делать рефид в течение одного дня каждые 10–14 дней. Люди с нормальной массой тела могут делать углеводную загрузку один день каждые 7–10 дней. Но все же лучше перед использованием новых систем похудения всегда консультироваться со специалистом.

Преимущества и недостатки рефида

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К достоинствам такого подхода к диете можно отнести то, что во время рефида происходит психологическая разгрузка и снижение стресса. Также метод способствует восполнению запасов гликогена в мышцах, поддержанию мышечной массы. Есть исследования, которые свидетельствуют о том, что рефид помогает стабилизировать гормональный фон: повысить лептин, снизить грелин и кортизол.

Среди недостатков этого приема можно назвать, во-первых, то, что он подходит далеко не всем, требует определенной подготовки. У людей с недостаточной силой воли такие срывы могут привести к окончательной потере самоконтроля. Также возможна кратковременная задержка жидкости после употребления большого количества углеводов.

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