Россиянам раскрыли способ получения дохода с капиталом в 50 тысяч рублей

Москва, 1 мая. Чтобы опробовать возможные инвестиции, не все россияне имеют крупные накопления, однако существуют способы получения дохода даже с капиталом в 50 тысяч рублей.

Если человек интересуется новым инструментом для вложений, стоит обратить внимание на EFT-фонды. Они способны снизить волатильность и увеличить диверсификацию портфеля, объяснил заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров. По своей сути EFT — это портфель ценных бумаг внутри фонда. Приобретая его акции, гражданин вкладывает средства сразу в несколько активов, которыми управляет данный фонд.

«Такой подход значительно снижает риск, благодаря диверсификации», — заявил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Кроме снижения риска, инвестиции в EFT экономят средства на комиссиях за покупку активов, тогда как при покупке акций по отдельности приходится платить комиссию за каждую. Для вложения в данный актив достаточно и 50 тысяч рублей.

Аналитики ранее сравнили доходность ведущих биржевых индексов в летний и зимний периоды, подтвердив эффективность стратегии «Индикатор Хэллоуина»,