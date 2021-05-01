Ступень мощнейшей китайской ракеты «Чанчжэн-5B» может рухнуть в густонаселенном районе

Александрия, 1 мая. Ступень тяжелой ракеты-носителя Китая «Чанчжэн-5B» находится на орбите и медленно теряет высоту, она может совершить неконтролируемый спуск и упасть в густонаселенном районе Земли.

По данным SpaceNews, с наибольшей вероятностью обломок совершит неконтролируемый сход в течение следующих нескольких дней или ближайшей недели. Если это произойдет, центральная ступень «Чанчжэн-5B» станет одним из крупнейших космических обломков, рухнувших на Землю. Точное место падения предсказать пока невозможно.

Эксперты неоднократно говорили об угрозе со стороны китайских носителей, которые угрожают людям. Однако никаких мер по снижению опасности принято не было.

«Чанчжэн-5B» — мощнейшая на данный момент китайская ракета-носитель с 10 двигателями, работающими на жидком водороде и керосине. В конце апреля она вывела на орбиту базовый модуль национальной космической станции «Тяньхэ». В КНР запуск, который производился с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, назвали успешным.